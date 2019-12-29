هيئة الترفيه السعودية: لم نرخص للاحتفال برأس السنة الميلادية

نفت السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، التصريح لإقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية.



وأكدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض التي تم تداول إعلانها أخيرًا في منصات التواصل الاجتماعي.



وأعلنت الهيئة في بيان بثته عبر حسابها الرسمي على تويتر انه تم منع المنظم ورفع أمره لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وتشهد المملكة، تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، وذلك وفقا لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.