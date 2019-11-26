متخصص في تخطيط وإدارة المدن.. أمين منطقة الرياض الجديد.. بروفايل



العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا

وعمل أيضا مستشار تصميم ودراسات عمرانية لأحد مشاريع الرياض الكبرى بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وعين معيدا بجامعة هارفارد كامبريدج في العام 2016 ومحاضرا وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومساعد مشرف معماري في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.



وفي 2011 عمل كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا وفي 2010 كمعماري متدرب في مكتب زن دكو للتصميم المعماري.



وحصل على العديد من المؤهلات العلمية وهي بكالوريوس عماره وعلوم بناء وماجستير عمارة وتصميم حضري وماجستير تخطيط وإدارة حضرية ودكتوراه تخطيط وإدارة المدن والأقاليم. وعمل أيضا مستشار تصميم ودراسات عمرانية لأحد مشاريع الرياض الكبرى بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، وعين معيدا بجامعة هارفارد كامبريدج في العام 2016 ومحاضرا وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ومساعد مشرف معماري في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.وفي 2011 عمل كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا وفي 2010 كمعماري متدرب في مكتب زن دكو للتصميم المعماري.وحصل على العديد من المؤهلات العلمية وهي بكالوريوس عماره وعلوم بناء وماجستير عمارة وتصميم حضري وماجستير تخطيط وإدارة حضرية ودكتوراه تخطيط وإدارة المدن والأقاليم.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن هو متخصص في تخطيط وإدارة المدن حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والإدارة الحضرية والماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.وعمل مستشارا عمرانيا بداية من 2019 في الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض والذي يعد أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم لتوجيه وتطوير المناطق المحيطة بمسار ومحطات النقل العام والتي ترتكز على زيادة الكثافات والاستثمارات في هذه المناطق الشريطية لتساهم بشكل كبير في زيادة كفاءة واستخدامات المترو وتحقيق جودة الحياة في المدينة.إقرأ ايضا :