تعليم الدقهلية ينهى استعداداته لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وأشار الى التأكيد على انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية والمسئولة عن التوزيع للمدارس ومراعاة تمثيل المتابعة والتعليم الإعدادى والأمن بتلك اللجنة وبرئاسة مدير الإدارة شخصيا.





اكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠/٢٠١٩، مشيرا إلى أنه كلف مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس، للتأكد من الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠/٢٠١٩ والالتزام بتنفيذ القرار الوزارى رقم ٣١٣ لسنة ٢٠١١ وتعديلاته بشأن نظام التقويم الشامل.كما أكد مسئولية الموجه الأول بالإدارة التعليمية عن الإشراف على تكليف المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة لوضع الامتحان تحت إشراف التوجيه، مؤكدا ضرورة سرية الورقة الامتحانية والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وفق المعايير التى حددها المركز القومى للتقويم التربوى والامتحانات ومراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.كما شدد على متابعه تأمين أماكن وجود الاسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين حجرة الكنترول الداخلى من أبواب ونوافذ وطفايات حريق وضرورة الاهتمام بالامتحانات وانضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكل صوره مع التنبيه على الملاحظين بضرورة منع الغش وعدم السماح به.كما شدد بالتأكيد على أن عملية تقدير الدرجات تتم بلجنة لا تقل عن 3 أعضاء وتخصص حجرة التقدير بجوار الكنترول مع ملازمة مشرف التصحيح العملية التقدير حتى الانتهاء منها.وأكد على تشكيل غرفة عمليات ومتحرك سريع بديوان الإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها ومخاطبة المديرية بأي واقعة فورا.