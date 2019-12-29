جامعة الأزهر تكرم الطلاب المشاركين فى مبادرة تأهيل 5000 أزهرى بأسوان.. صور

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بأسوان والتابعة لجامعة الأزهر حفل تكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى مبادرة تأهيل 5000 أزهرى لسوق العمل، وذلك بالتعاون بين جامعة الأزهر والرابطة العالمية لخريجى الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، بحضور نخبة من العلماء، وممثلى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ووزارة الشباب والرياضة.



وحضر حفل توزيع شهادات التكريم للدورة الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور أحمد محمود بكرى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان.



وأكد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، في كلمته بالحفل على أهمية العلم والتعليم، وحث الإسلام على أن يتسلح طالب العلم بكل العلوم الممكنة فى عصره حتى يخاطب العصر بلغته، ويواكب عصر التقدم التكنولوجى، معبرًا عن سعادته وحرصه على استمرار التعاون البناء بين كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر.



من جانبه أشار وكيل مديرية الشباب والرياضة إلى أهمية وجود المنظمة العالمية مع جامعة الأزهر الشريف فى تفعيل أنشطة وزارة الشباب والرياضة، والاستفادة من البرامج التى تؤهل الشباب لسوق العمل فى إطار مبادرة "طور وغير" بالتعاون مع إحدى شركات الكمبيوتر العالمية.