AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الأزهر تكرم الطلاب المشاركين فى مبادرة تأهيل 5000 أزهرى بأسوان.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:15 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بأسوان والتابعة لجامعة الأزهر حفل تكريم للطلاب والطالبات المشاركين فى مبادرة تأهيل 5000 أزهرى لسوق العمل، وذلك بالتعاون بين جامعة الأزهر والرابطة العالمية لخريجى الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، بحضور نخبة من العلماء، وممثلى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ووزارة الشباب والرياضة.

وحضر حفل توزيع شهادات التكريم للدورة الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور أحمد محمود بكرى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، ومصطفى بسطاوى مكى وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وأكد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، في كلمته بالحفل على أهمية العلم والتعليم، وحث الإسلام على أن يتسلح طالب العلم بكل العلوم الممكنة فى عصره حتى يخاطب العصر بلغته، ويواكب عصر التقدم التكنولوجى، معبرًا عن سعادته وحرصه على استمرار التعاون البناء بين كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

من جانبه أشار وكيل مديرية الشباب والرياضة إلى أهمية وجود المنظمة العالمية مع جامعة الأزهر الشريف فى تفعيل أنشطة وزارة الشباب والرياضة، والاستفادة من البرامج التى تؤهل الشباب لسوق العمل فى إطار مبادرة "طور وغير" بالتعاون مع إحدى شركات الكمبيوتر العالمية.
Advertisements

ترشيحاتنا

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

تصريح جديد لوزير الدفاع التركي.. وهذا ما قاله عن التدخل في ليبيا

تريند الفن | رقصة رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي.. والفيديو الجديد لـ منى فاروق وشيما الحاج

محمد صلاح .. حفل جلوب سوكر لاختيار الأفضل في عام 2019 ..اليوم

تفجير انتحاري يستهدف قوات الأمن العراقية وقتل 5 ارهابيين

المحظوظ.. ذهب لتجربة سيارة mg zs في مصر فحصل عليها كهدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

شوت من الإسبريسو مع نصف ليمونة.. يخلصك من الصداع فى 5 دقائق