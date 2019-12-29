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برلمان

يسبب سرطان.. البرلمان يكشر عن أنيابه لمنع الصابون السائل المغشوش

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:10 م
صابون سائل مغشوش
صابون سائل مغشوش
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حسن رضوان
حذرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من استخدام الصابون السائل بعد أن أكد المركز القومي للبحوث انتشار الصابون السائل المغشوش كونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات.

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يشترون عبوات الصابون السائل المغشوشة من البائعين الجائلين ومجهولة المصدر بشكل مباشر، مؤكدة ضرورة إحكام الرقابة من جانب الحكومة على هؤلاء وتوجيه العقوبات الرادعة لهم.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أيضا بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار شراء اي منتج من مصدر مجهول، اضافة إلى سرعة اعدام العبوات الفارغة من هذه المنتجات سواء كانت صابون او غيرها لعدم استخدامها مرة أخرى من جانب مصانع بير السلم.

واكدت النائبة أن هذا الصابون السائل المتداول عبر بائعي الشوارع وغيرهم من مجهولي المصدر به أضرار جسيمة تؤثر على صحة المواطن.

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث حذر من انتشار الصابون السائل المغشوش، لكونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه.

وتابع: "ليس السيدات فقط، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل في غسل المواعين، فإن الماء لا ينقي الأدوات بشكل نهائي، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة".

وأشار إلى أنه وفق أطباء متخصصين، فإن الصابون السائل هو أهم مسببات السرطان منها الجلد والقولون والمعدة.
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