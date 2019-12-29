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رياضة

الكونفيدرالية الأفريقية: أنطوي يتقدم لـ بيراميدز في شباك المصري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:26 م
جون أنطوي لاعب بيراميدز
جون أنطوي لاعب بيراميدز
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حسام الحارتي
أحرز جون أنطوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هدف تقدم فريقه في شباك المصري ضمن المباراة التي تجمع بينهما الآن فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019 /2020.

تمكن جون أنطوي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "54"، من خلال تمرير رائعة من عبد الله السعيد لتصل إلى اسلام عيسي ليقوم تمريرها داخل منطقة الجزاء ليتمكن جون أنطوي من تسديدها وتسكن شباك المصري

وجاء تشكيل المصري لمواجهة بيراميدز كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود
خط الدفاع : عمر كمال عبدالواحد ومحمود حمد وأحمد شوشة وكريم العراقي .
خط الوسط : إيزي إميكا وسعيد سنمبورى وإسلام عطية .
خط الهجوم : حسن على وأوستين أموتو ومحمود وادى .

بينما جاء تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري :-

راسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - عمر العيوني - إسلام عيسى

خط الهجوم: جون أنطوي


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