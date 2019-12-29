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رياضة

ليفربول ضد وولفرهامبتون | الريدز يتقدم بهدف ماني في الشوط الأول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:30 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الاول ، بتقدم ليفربول علي وولفرهامبتون بهدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب آنفيلد فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي .

جاء هدف ليفربول فى الدقيقة 44 عن طريق السنغالي ساديو ماني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ، واستعان حكم المباراة بتقنية الفيديو بعد شكوك حول اصطدام الكرة فى يد أدم لالانا، وقرر الفار احتساب الهدف لصالح ليفربول.

بدأت فرص ليفربول بعرضية متقنة من المدافع الأيمن المتألق أليكسانر أرنولد، ووصلت إلى محمد صلاح الذي سددها من لمسة واحدة بالقرب من العارضة في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة المباراة.

تعامل لاعبو وولفرهامبتون بهدوء مع مجريات المباراة مع محاولة لغلق جميع المساحات الممكنة في وجه لاعبي ليفربول.

وسدد صلاح كرة أخرى من هجمة بدأت بتمريرة طولية من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني برأسية وتهيأت الكرة لزميله محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء والذي سدد كرة قوية بشكل مباشر تصدى لها الحارس روي باتريسيو بثبات وأمسك الكرة.

يذكر أن الريدز خاض 18 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 17 مباراة، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي الوصيف بفارق 10 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز رقم 7 برصيد 30 نقطة.
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