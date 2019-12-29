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حوادث

سقوط 725 هاربا من أحكام في حملة أمنية بـ أسوان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:20 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.

وأسفرت الحملة اليوم، بحسب بيان، عن ضبط 725 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 89 حكم حبس جزئى، و 23 حكم حبس مستأنف، و 375 أحكام غرامات، و 196 مخالفات.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا لمخالفات البلدية، إلى جانب 10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضيتين للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، وقضية للتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم .

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 657 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين لتعاطى المواد المخدرة ، كما تم ضبط 4 مركبات توك توك و2 سيارة بدون ترخيص، وتحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة، و 91 تصالح فورى، و 150 مخالفة غرامة ونش، و 98 حالة عدم قبول التصالح، و 205 مخالفات متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

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