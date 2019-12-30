حقنته بالفضلات.. أم تقتل ابنها المصاب بالسرطان بمنتهى القسوة

لم تعرف الرحمة طريقًا لقلب سيدة قتلت ابنها بطريقة في غاية الغرابة، حيث قامت بحقنه بالفضلات "البراز" على مدار سنوات حتى مرض طفلها وتوفي بسبب العفن.





أدينت "تيفاني ألبرت" الأمريكية صاحبة الـ41 عامًا، بحقن ابنها المصاب بالسرطان بالبراز والذي تسببت في مرضه بشدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وكشفت الشرطة عن قيام الأم بتلوث دم أبنها البالغ من العمر 15 عامًا عن طريق حقن البراز باستخدام محقنة، بعد أن رصدتها كاميرا المستشفى وهي تقوم بحقنه.





عانى الطفل من تعفن الدم بسبب التلوث الذي عرض حياته للخطر، وقد أظهرت اختبارات الدم أن الكائنات الحية الموجودة عادة في البراز كانت منتشرة في أنحاء جسم الطفل.



