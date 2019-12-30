مياه الشرب تعتذر عن انقطاع المياه ببعض المناطق في إمبابة بسبب كسر مفاجئ

اعتذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بإمبابة ( المنيرة - شارع البوهى – شارع المطار وبعض المتفرعات، وذلك لحدوث كسر مفاجئ لخطين مياه قطر 200 مم.





وأوضحت الشركة أنه جارى تخفيض الضغوط بمحطة إمبابة لحين انتهاء الإصلاح تؤثر على مناطق المنيرة الشرقية والغربية ارض الحداد وضعف الضغوط فى وراق الحضر والعرب والعجوزة المهندسين والدقي.





ونوهت الشركة إذ تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.



