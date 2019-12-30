انطلاق 35 رحلة بالون بالأقصر تحمل على متنها 780 سائحا

شهدت سماء مدينة الاقصر اقلاع 30 رحلة بالون سياحى من الشركات العاملة فى هذا المجال تقل على متنها 780 سائحا من دول أوروبا والصين والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وجنسيات أخرى.



وتم الإقلاع بمدينة القرنة غرب الأقصر تحت إشراف أمنى مشدد ومرافقة سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبا للطوارئ.



وشاهد السائحون المعالم الأثرية بالبر الغربي واستمتعوا بالطقس المعتدل.



وقبل أن تبدأ الرحلة يتم تجهيز البالون أمام السائح من فرد البالون على الأرض ثم نفخ الهواء البارد بداخله ثم الهواء الساخن ثم يصعد السائح الى البالون وتقلع الرحلة التى تستغرق من 35 دقيقة الى 45 دقيقة على حسب الظروف الجوية بالاتصال مع برج المراقبة الجوية بالمطار وهناك أيضا وحدة متكاملة بالاتصال موجودة داخل مطار البالون.

