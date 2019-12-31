العدل يكشف موقف مشاركة النور السلفي فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى للأحزاب المصرية أعلنت رفضها انضمام حزب النور السلفى إلى جلساتها، نظرا لأنه حزب قائم على أساس دينى.



وأشار إمام، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الأصل فى الدستور أنه حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينى، حيث نصت المادة 74 من الدستور على أنه للمواطن حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون لكنها أوردت حظرًا على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى.



واستضاف حزب مستقبل وطن مساء أمس الأول الأحد الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب المصرية بمشاركة أوسع عن الجلستين السابقتين، بمشاركة قيادات أحزاب (الوفد، والتجمع، والمحافظين، والمؤتمر، والعدل، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والغد، والشعب الجمهوري) إلى جانب قيادات حزب مستقبل وطن، وبحضور السيد الشريف وكيل مجلس النواب.



وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين المشاركين لاستكمال رؤية الأحزاب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأفضل الآليات التي يجب النص عليها في مشروعات القوانين المنظمة لها والمطروحة على مجلس النواب للوصول إلى أفضل صيغة تضمن تمثيل الأحزاب بما يعكس إرادة الشعب في المجالس المنتخبة



وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.



ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.



كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.