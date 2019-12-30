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فن

في أسبوع .. إيد شيران يحقق 10 ملايين مشاهدة بـ كليب Put it all on me .. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:42 م
النجم البريطاني ايد
النجم البريطاني ايد شيران
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية Put it all one me للنجم البريطاني إيد شيران 9 ملايين ونصف مليون مشاهدة بعد مرور اسبوع على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وشاركت إيد شيران في الغناء مواطنته المغنية إيلا ماي وقامت فكرة الكليب على تقديم لقطات خاصة بقصص حب لثنائيات من جميع انحاء العالم بجنسيات مختلفة وأيضا مشاهد بين ايد شيران وزوجته شيري سيبورن.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم جيمس بوند أن ايد شيران مرشح بقوة ليقوم بغناء الأغنية الدعائية للفيلم، خاصة أنه أعلن في 2017 أنه قام بتحضير عمل غنائي لسلسلة الأفلام الشهيرة.

وقال المصدر بحسب ما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية، إن ايلا ابنة دانيال كريج، بطل الفيلم، هي من رشحت لوالدها اسم ايد شيران وهو ما يزيد من فرصة المطرب البريطاني لغناء أغنية فيلم جيمس بوند لان "كريج" يشارك أيضا في إنتاج الفيلم.
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