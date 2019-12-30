دفاع النواب: ما يفعله أردوغان انتحار .. فيديو

قال يحيى الكدواني عضو مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تركيا تتبع سياسة خارجية بها نوع من التدخل السافر في الشأن الخاص بدول ذات سيادة، وذلك يتمثل في العدوان التركي على شمال سوريا والتدخل في ليبيا.



وأضاف يحيي الكدواني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تركيا تحاول أن تعبث في الأمن والسلم في منطقة شمال أفريقيا، وترغب في جعل ليبيا مركز لتواجد عناصر الإرهاب التي تنشر الفساد في دول الجوار وخاصة مصر.



وتابع يحيى الكدواني:" تركيا تحاول مضايقة مصر ومحاولة العبث بالأمن والإستقرار ولابد من وقفة جادة من الدول العربية لمواجهه التدخل التركي في الشأن الليبي".



وأكمل يحيي الكدواني:" مذكر والتفاهم بين اردوغان والسراج غير شرعية ولا يوافق عليها الشعب الليبي والبرلمان الأوروبي".



ولفت يحيي الكدواني:" ما يقوم به أردوغان في ليبيا انتحار لأنه يريد إنشاء قواعد عسكرية ويثير الفتنة وبحاول التدخل في المنطقة الإقتصادية في البحر المتوسط".

