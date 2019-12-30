75 مليون جنيه توصيلات مياه مجانية بالعدوة شمال المنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا إنه تم توفير خدمات بخمسة وسبعين مليونا و500 الف جنيه خلال هذا العام.



وذلك بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات المحافظ اللواء أسامة القاضي وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن .



وأضاف الشهاوي ان الخدمات شملت خطوط مياه تم تركيبها من محطة بني عامر (300 ل/ ث) لقرى الجهاد وتوابعها بتركيب خط مياه قطر 8" بطول 4500 متر والتى تخدم 60 ألف نسمة بتكلفة مالية 268095 جنيها.



كما تم توصيل المياه لقريتي بان العلم والساوى بتركيب خط مياه قطر 8" بطول 2500 متر وتخدم 40 ألف نسمه بتكلفة مالية 208385 جنيها.



وتم توصيل المياه لقرية البسقلون بتركيب خط مياه قطر 8" بطول 950 مترا وتخدم 25 الف نسمة بتكلفة مالية 226100 جنيه.



وتم توصيل المياه لمجمع المدارس والمعاهد الدينية بقرية الشيخ مسعود بخط مياه بطول 100 متر بقر 4 بوصة وتخدم 8 ألاف نسمة وبتكلفة مالية 8066 جنيها.



وتم تشغيل محطة بني عامر الجديدة ورفع طاقتها إلى (300 ل/ ث) كامل طاقتها بعد أن كانت تعمل بـ (150 ل/ث ) والتى تقوم بتغذية قرى (بني خالد وتوابعها – أبو بشت وتوابعها التابعين لمركز مغاغة) بجانب تغذية قرى العدوة وتخدم 200 ألف نسمة وبتكلفة مالية 1300000 جنيه.



و للقضاء على مشكلة ضعف المياه بقرية برمشا بتحويل محطة برمشا الارتوازي إلى بوستر لرفع المياه لمناطق تابعة لقرية برمشا وخصوصا بالظهير الصحراوي وذلك بمعرفة الفرع وتخدم 1 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 15000 جنيه، كما تم عمل بوستر مياه بقرية البلاص لتغذية قرى الجهاد 4 وتوابعها وذلك بمعرفة الفرع وتخدم 10 آلاف نسمة وبتكلفة مالية 15 ألف جنيه وتم عمل بوستر رفع بقرية الشيخ مسعود لتغذية قرية 6 وتوابعها وذلك بمعرفة الفرع وتخدم 7 ألاف نسمة وبتكلفة مالية 15000 جنيه.



كما تم عمل صيانة كاملة لمحطة مياه صفانية بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام وذلك بمعرفة الفرع وتخدم 30 ألف نسمة وبتكلفة مالية 20000 جنيه.



وتم عمل صيانة كاملة لمحطة مياه قصر الرقيب بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام وذلك بمعرفة الفرع.والتى تخدم 6 ألاف نسمة وبتكلفة ماليه 20000 جنيه.



وتم عمل صيانة كاملة بمحطة مياه بني وركان بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربية وكلسنة الأرضيات وذلك بمعرفة الفرع والتى تخدم 20 ألف نسمة وبتكلفة ماليه10000 جنيه.



وتم عمل تعديل في تصميم محطة مياه بني عامر الجديدة (300 ل/ث) مما يسمح بعمل الصيانات الدورية والتطهير الدوري بالمحطة دون توقفها وذلك بمعرفة الفرع.



كما تم استلام محطة رفع كفر مهدي للصرف الصحي وتشغيلها والشبكة الخاصة بها والتى تخدم 10 ألاف نسمة وتم تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية بتكلفة مالية 7 ملايين جنيه.



وتم استلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله (SBR) لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى 8000 م3/يوم والتى تخدم 120 ألف نسمة ونفذتها الهيئة القومية بتكلفة مالية 33 مليون جنيه.



وتم استلام شبكة صرف صحي الساوى وتم تشغيل محطتي الساوى الرفع والمعالجة تجريبيا من قبل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3/يوم)والتى تخدم 15 ألف بتكلفة مالية 7 ملايين جنيه تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتم استلام محطة بان العلم الفرعية والرئيسية صرف صحى وجار حاليا الانتهاء من التوصيلات المنزلية للصرف الصحى بقرية بان العلم.والتى تخدم 25 ألف نسمة ونفذتها الهيئة القومية بتكلفة 25 مليون جنيه.



وفيما يخص المشاركة المجتمعية تم التعاقد على توصيل المياه عن طريق بنك الطعام المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم توصيل المياه لـ 171 أسرة .





