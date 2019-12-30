استشفاء للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة إنبي

خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيون، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم ضمن برنامج الإعداد لملاقاة إنبي الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الــ11 من عمر مسابقة الدورى المحلى.



وفضل الجهاز الفنى تخفيف الحمل التدريبى للأساسيين لتجنب تعرضهم للإرهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.



وعقد أدهم السلحدار مدرب الفريق اجتماعا مع كماتشو ظهير الدراويش، حيث يتطلع جهاز الدراويش لتحقيق عنصر المنافسة وهو ما يصب فى صالح الفريق.



وعلى الجانب الآخر ، أدى بدلاء الفريق تدريبات فنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب خلال المساحات.



المران شهد حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات حيث اختتم بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية.