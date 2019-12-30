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أنت بتاع شجر بس | خناقة على الهواء بين برلماني ومسئول في البيئة بسبب أبو زعبل للأسمدة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:19 م
مصنع أبو زعبل للأسمدة
مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
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هاني حسين
نشبت مشادة قوية على الهواء بين محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية، وبين النائب رضوان الزياتي بسبب انبعاثات مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وقال النائب رضوان الزياتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الموضوع أكبر من الأستاذ محمد عبد الله ولازم وزيرة البيئة تتدخل، وليس لديه إمكانات للحديث عن المصنع، والأستاذ محمد عبد الله مسئول عن الشجر بس وليس الأسمدة والمواد الكيماوية".

ورد محمد عبد الله مدير إدارة البيئة بمحافظة القليوبية: "أنا مسئول عن البيئة كلها بكل مصانعها وليس الشجر فقط وأنا أتحدث بحديث علمي والمياه التي تصرف في ترعة الإسماعيلية مطابقة للمواصفات، والنائب يتحدث بكلام غير علمي ويتحدث بكلام مرسل".

وتابع محمد عبد الله: "نحن نستهدف مصلحة الناس ولا مصلحة لنا مع المصنع والشركة وننتظر تقرير وزارة البيئة عن المصنع"، مضيفا: "ويعني إيه أكبر مني أنا المسؤول في المحافظة".
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