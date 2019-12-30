إطلالة ملكية.. راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة راندا البحيرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام .





وظهرت راندا البحيرى باطلالة ملكية بفستان براق وتاج .





وتشارك البحيرى في "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.



وينتمى مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

