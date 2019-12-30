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أخبار البلد

مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
انتهى مطار الغردقة الدولى، من الاستعدادات لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا عام ٢٠١٩، وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لاختيار أفضل لاعب في القارة لهذا العام والمقرر انعقادها في 7 يناير القادم. 

وحرصت سلطات مطار الغردقة الدولي، على وضع اللافتات فى جميع أنحاء المطار، فيما قام فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب باستقبال ضيوف الحفل وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم. 

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل فى إفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة.

ويُقام الحدث وسط اهتمام عالمي وأفريقى منقطع النظير، حيث ستقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية، وسط حالة من الترقب للفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقى لعام 2019، والتى يتنافس عليها الثلاثى "المصرى محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى".

كما يتنافس النجم المصري طارق حامد لاعب فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، حيث ينافس معه الثنائى "الجزائري يوسف البلايلي، التونسى أنيس البدري".
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
مطار الغردقة ينهي استعداداته لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا ..صور
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