AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:42 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
قام مساء اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستطلاع أماكن إقامة مشروع شارع 306 بهدف تطوير وإدارة مشروعات للشباب داخل حدائق شارع الجيش بنطاق حي شرق وغرب المنصورة .


وأكد محافظ الدقهلية أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتبني أفكار الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت مشروعات إنتاجية أو خدمية مما سيعود بالإيجاب علي الاقتصاد المصري .

وأشار المحافظ الى أن مشروع شارع 306 تقرر انشاؤه بهدف تجميع المشروعات ودعم رواد الأعمال من الشباب في مجال خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من المجالات بصورة حضارية تتطابق مع النظم العالمية .

كما أشار مختار إلي أن هذا المشروع إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني مما يترتب عليه فتح أسواق جديدة وفرص عمل للشباب .

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب المنصورة بالانتهاء من كافة الأعمال خلال اسبوع وتوصيل كافة المرافق من المياه والصرف وأعمال الإنارة وصيانة كافة دورات المياه وإقامة الأكشاك. كما وجه بتجهيز أماكن لجلوس المواطنين بشكل حضاري وافتتاح تجريبي للمشروع خلال اسبوعين وافتتاحه بشكل رسمي في أعياد الدقهلية .
مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306
مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306
مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306
مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306
مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمنع تكرار الكارثة .. محافظ الدقهلية يكلف بتأمين أعمدة الإنارة خلال فترات الأمطار

دون حراسة .. محافظ الدقهلية يتجول في شوارع المنصورة للوقوف على مستوى النظافة

محافظ الدقهلية لعمال ومشرفي وسائقي النظافة: نريد الحصول على المرتبة الأولى

مش عايز حباية تراب.. محافظ الدقهلية يوجه برفع المخلفات من الشوارع

القمامة سرطان خبيث.. المحافظون كعب داير والتحقيقات تنتظر المقصرين.. شاهد

محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به

ترشيحاتنا

لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية

الزمالك: حمدي النقاز سيعاقب وتضررنا بسبب فسخ التعاقد

الموت يفجع الفنان خالد سليم

تركيا ترسل سفينتين حربيتين إلى الجزائر | اعرف السبب

اتحاد الكرة : إلغاء عقوبة فرج عامر .. ووقف طارق عشري 3 مباريات

شاهد | احتفال محمد عادل إمام بالعام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل لاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال | ماذا دار بينهم؟

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور