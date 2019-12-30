مشروعات الشباب.. محافظ الدقهلية يتفقد أماكن إقامة مشروع شارع 306

قام مساء اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستطلاع أماكن إقامة مشروع شارع 306 بهدف تطوير وإدارة مشروعات للشباب داخل حدائق شارع الجيش بنطاق حي شرق وغرب المنصورة .





وأكد محافظ الدقهلية أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتبني أفكار الشباب وتوفير فرص عمل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت مشروعات إنتاجية أو خدمية مما سيعود بالإيجاب علي الاقتصاد المصري .



وأشار المحافظ الى أن مشروع شارع 306 تقرر انشاؤه بهدف تجميع المشروعات ودعم رواد الأعمال من الشباب في مجال خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات وغيرها من المجالات بصورة حضارية تتطابق مع النظم العالمية .



كما أشار مختار إلي أن هذا المشروع إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني مما يترتب عليه فتح أسواق جديدة وفرص عمل للشباب .



ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق وغرب المنصورة بالانتهاء من كافة الأعمال خلال اسبوع وتوصيل كافة المرافق من المياه والصرف وأعمال الإنارة وصيانة كافة دورات المياه وإقامة الأكشاك. كما وجه بتجهيز أماكن لجلوس المواطنين بشكل حضاري وافتتاح تجريبي للمشروع خلال اسبوعين وافتتاحه بشكل رسمي في أعياد الدقهلية .