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رياضة

هل يلتقي بـ تركي آل الشيخ؟ | محمود الخطيب يطير إلى السعودية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:44 م
صدى البلد
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نور عادل
يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، القاهرة من جديد غدا الثلاثاء متجهًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأكدت قناة النادي الاهلي اليوم الاثنين أن محمود الخطيب استطاع انهاء كافة اجراءات سفره الى السعودية لاداء مناسك العمرة، وذلك عقب الانتهاء من رحلة علاجه في فرنسا.

وكشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن الرحلة قد يتخللها زيارة بيبو للمستشار تركي آل الشيخ للاطمئنان على الأخير بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعاد محمود الخطيب من فرنسا منذ فترة ليست بالطويلة، ومن المنتظر ان يتجه من جديد الى باريس خلال شهر يناير المقبل، لمتابعة تطورات حالته الصحية و الخضوع إلى فحوصات طبية جديدة.

وغاب محمود الخطيب، عن اخر مباريات النادي الأهلي الأفريقية أمام فريق بلاتنيوم الزيمبابوي، ولكنه حرص على حضور مران الفريق والاجتماع مع رينيه فايلر، المدير الفني واللاعبين خلال المران.
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