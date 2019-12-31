توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 31/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجى فرح عبر صفحتها الشخصية عبر فيس بوك.



برج الحمل

مهنيًا: تطرأ تغييرات وتبدلات جذرية على بعض الأوضاع، وتنفّذ بعض المشاريع الخاصة وربما تخرج بآراء استثنائية يصفّق لها الزملاء

عاطفيًا: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانبًا لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام

صحيًا: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف



برج الثور:

مهنيًا: يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقّظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئًا وكُن واقعيًا كما نعهدك في أصعب الظروف

عاطفيًا: كُن مرِنًا وعالج الأمور الطارئة بليونة وتفهّم، تتحسّن الأمور في الأيام المقبلة وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية

صحيًا: إذا كنت متألمًا أو تعبًا فإنك تستعيد عافيتك بسرعة تذهل جميع المحيطين بك



برج الجوزاء:

مهنيًا: يفتح لك هذا اليوم مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائدًا في بداية الشهر ويقف الفلك الى جانبك فى جميع تحركاتك المهنية

عاطفيًا: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب

صحيًا: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة حتى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية



برج السرطان:

مهنيًا: لا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه أشخاصًا متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس بعض الشيء

عاطفيًا: العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة، فانتبه لهذا الأمر وابحث عن علاقة صادقة

صحيًا: احتمال انخفاض الحيوية وزيادة التشنج العصبي، عليك ممارسة التأمل والاسترخاء واليوغا



برج الأسد:

مهنيًا: قد يولد هذا اليوم جوًا متوترًا حولك، ولو أنه يقيك من الانهيار أو التوتر أو التصادم مع بعض الزملاء الحسودين من نجاحك

عاطفيًا: تحتاج اعتبارًا من اليوم إلى الاهتمام بالشريك، وإلى المرونة في التعاطي معه بعيدًا عن الاستفزاز، فهو لا يستحق منك إلا الخير

صحيًا: عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأن خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهله



برج العذراء:

مهنيًا: ما يطرأ اليوم قد يؤثر سلبًا في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة

عاطفيًا: قد تعاني انكماشًا وتراجعًا ويخف وهجك قليلًا، إلا انك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة

صحيًا: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية



برج الميزان

مهنيًا: يحثك هذا اليوم على مضاعفة الحذر، في مفكّرتك بنود عديدة ونشاطات متنوعة، تتطلب منك القيام بمجهود إضافي لتنفيذها

عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع غير مستقرة نوعًا مع الشريك وتولد نفورًا وانزعاجًا بينكما

صحيًا: تتمتّع بحيوية كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط



برج العقرب:

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم أمرًا ماضيًا أو يجعلك تنتفض على وضع مهني مزعج، فتلفت أنظار الزملاء فيبادرون إلى معرفة ما يزعجك لمساعدتك

عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة وارتياح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة التي هدأت بفضل حكمتك وتوصلك إلى حلول للمشاكل التي كنت تواجهها

صحيًا: سواء أكنت في عطلة أم في العمل، لا تنس القيام بواجباتك الرياضية حتى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية



برج القوس:

مهنيًا: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، ولا سيما أنك تبدو متحمّسًا جدًّا وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي

عاطفيًا: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل

صحيًا: عليك أن تكون متزنًا ومعتدلًا في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية



برج الجدي

مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك

عاطفيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي، وتجد حلًا لأغلبية الأمور العالقة والمشاكل الطارئة أو القديمة

صحيًا: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش



برج الدلو:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى خضات عامة ولكنه إيجابي بالنسبة إليك، لكن في العمل ثمة من يحاول التشويش على مقترحاتك للحط من عزيمتك

عاطفيًا: لن يخفّ الوهج العاطفي هذا اليوم ولن تكون محرجًا أمام علاقة ناشئة، وفي المقابل تتلقى خبرًا يحمل إليك تباشير لم تكن تتوقعها

صحيًا: تمالك أعصابك اليوم قدر الإمكان، وانسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس



برج الحوت:

مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض المواضيع المتعلقة برسوم أو بديون أو بعملية إرث، فتنهمك بها أملًا في التوصل إلى ما يرضيك

عاطفيًا: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر، وسانده وقف إلى جانبه لحل بعض القضايا العالقة أو الغامضة التي تلاحقكما

صحيًا: عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك