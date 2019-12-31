احذر.. تجاهل صداع الطفل يشير لإصابته بهذا المرض

انتشر بين العديد من الأطفال فى الآونة الأخيرة ظهور بعض الأعراض التي تشير إلى إصابته بمرض الالتهاب السحائي، والتي يكون من أعراضه "الصداع الحاد" لدى الصغار.



وأشار الدكتور يوسف علي فريد استشارى طب الأطفال، إلى أعراض الالتهاب السحائي، كالتالي:



1- الارتفاع الشديد فى درجة حرارة الطفل.



2- عدم الاستجابة للأدوية والخافض .



3- إصابة الطفل بالقشعريرة وأحيانًا مصحوبة بتشنجات .



4- إصابة الطفل بصداع حاد .



5- الشعور والرغبة المستمرة بالتقيؤ .



طرق الوقاية من انتقال عدوى الالتهاب السحائي :



1- غسل يد الطفل باستمرار لبضع ثواني بالماء الدافئ والصابون، والحرص على شطفهما جيدا .



2-يجب عدم مشاركة تناول الطعام أو استخدام أطباق الطعام للطفل مع الآخرين .



3- حرص كل أم على توعية طفلها بوضع منديل على فمه أثناء العطس.



4- تجنب تواجد الطفل فى الاماكن التي ينتشر فيها الحيوانات الأليفة أو المزدحمة .



5-حرص الطفل على شطف الأيدي بعض مسك مقابض الأبواب، وبالأخص مقبض باب الحمام .