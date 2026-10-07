الدينار العراقي يتراجع بنحو 15%.. ماذا وراء خفض سعر الصرف؟.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن العراقيين استيقظوا اليوم على ارتفاع كبير في الأسعار داخل المحال التجارية، مشيرة إلى أن المركز التجاري في العاصمة، سوق الشورجة، شهد شللًا واضطرابًا في الحركة التجارية عقب قرار البنك المركزي العراقي بشأن سعر الصرف.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ البنك المركزي اتخذ قراره بعد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، وقرر رفع سعر الصرف الرسمي من 132 دينارًا عراقيًا لكل 100 دولار إلى 152 دينارًا لكل 100 دولار، لافتة إلى أن هذا القرار انعكس على الأسواق، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 180 دينارًا لكل 100 دولار.

حالة شلل كبيرة

وتابعت، أن الأسواق والمحال التجارية وشركات الصيرفة شهدت حالة شلل كبيرة، مع توقف عمليات البيع والشراء بسبب تذبذب أسعار صرف الدولار، موضحة أن هذا التذبذب أثر على المواطن العراقي، بعدما ارتفع سعر الدولار منذ أمس إلى 165 دينارًا لكل 100 دولار، قبل أن تظهر تداعيات القرار بصورة رسمية اليوم.