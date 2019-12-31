AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الثلاثاء 31-12-2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.49 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الريال السعودى بـ4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 19 نوفمبر 2019

الريال السعودي يسجل 4.31 جنيه للبيع.. سعر العملات العربية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

أسعار العملات العربية اليوم الخميس

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 1-12-2019

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 3-12-2019

سعر العملات العربية اليوم الأحد 8-12-2019

ترشيحاتنا

بعد تعادل الإنتاج والجونة .. الأهلي في الصدارة والزمالك يتراجع للمركز السابع

برشلونة يفقد حارسه ولاعب الوسط بسبب الإصابة

حدث ليلا| مرتضى منصور يكشف عن موقفه من الإساءة للخطيب.. والسعودية والإمارات يعلنان عن موقفهما من قصف العراق.. ولينا الفيشاوي تصدم متابعيها من جديد

يحدث اليوم: جامعة الدول العربية تتخذ موقفا موحدا ضد التدخل التركي في ليبيا

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

دعاء السنة الجديدة للحبيب.. يقيه الحسد والمرض ويملأ أيامه بالأفراح

AdvertisementS

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة لمتابعيها عبر انستجرام

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

في عيد ميلادها | 8 رجال في حياة أم كلثوم 2 منهم تزوجاها عرفيا وصوريا

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

5 بيوت لا تدخلها الملائكة.. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بـ إطلالة شتوية.. مي عمر تخطف الأنظار في لندن

بالشراكة مع القطاع الخاص .. اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة تعزز استراتيجياتها بـ 4 اتفاقيات| شاهد