ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة في مستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 1.08%، إلى مستوى 14087 نقطة.



كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، بنسبة 0.9%، إلى مستوى 13937 نقطة.