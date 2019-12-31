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اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 1.08%، إلى مستوى 14087 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، الاثنين، بنسبة 0.9%، إلى مستوى 13937 نقطة.
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