القليوبية عندها كريسماس.. شجرة صديقة للبيئة بجامعة بنها.. وبابا نويل يغزو شوارع المحافظة.. والأجهزة الأمنية ترفع حالة الطوارئ وخطة لتأمين الكنائس

شهدت مدن محافظة القليوبية استعدادات للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة والكريسماس وشهد شارع فريد ندا الرئيسى بمدينة بنها، واحتفال الأطفال والشباب ببابا نويل وسط مشاركة وتفاعل المارة ورجال الشرطة المنظمين للحركة المرورية.فى سياق متصل، شهدت محلات وأماكن بيع الهدايا بالمحافظة إقبالا متزايدا على شراء مستلزمات الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة والكريسماس.وعرضت المحال أنواعا مختلفة من أشجار الكريسماس سواء الصناعية أو الطبيعية، والزينات المختلفة اللازمة لتزيينها لتشهد المحال حالة من الرواج تزامنا مع رأس السنة الميلادية.كما شهدت المحلات رواجا هذا العام على شراء مستلزمات أعياد الميلاد والزينة وألعاب وماسكات بابا نويل، خاصة من الأطفال والشباب، وتراوحت أسعار شجرة الكريسماس من محل إلى آخر لتبدأ من 35 جنيها، وكل شجرة حسب نوعها والخامة والجودة والزينات الخاصة بها.فيما احتفل طلاب كلية الطب بجامعة بنها بأعياد الميلاد على طريقتهم الخاصة، حيث نفذت أسرة "Go Green" بالكلية شجرة كريسماس صديقة للبيئة من زجاجات البلاستيك القديمة، في إطار الاستعداد لرأس السنة الميلادية الجديدة 2020 ضمن إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.وتفقد الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، ترافقه الدكتورة راندا مصطفى، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ومؤسسة أسرة Go Green والمشرفة على هذا العمل الطلابي، قاعات الامتحانات بالكلية وساحة الكلية.وتوجه عميد طب بنها بالشكر لأسرة "Go Green" والقائمين عليها على هذا العمل الطلابي الجميل، والذي بذل فيه الطلاب جهدا كبيرا لاستغلال وتدوير مخلفات البيئة بما يجعل كلية طب بنها بطلابها نموذجًا رائدًا ليس فقط في التفوق العلمي بل أيضًا في خدمة البيئة والاهتمام بها.من ناحية أخرى، رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد الكريسماس، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، خاصة فى الأماكن الترفيهية وأماكن الاحتفالات.وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، وكذلك عمل خطط محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات.وأضاف محافظ القليوبية أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.ووجه اللواء عبد الحميد الهجان برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على بمحيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.من جانبه، قال مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدى إنه تم وضع خطة أمنية لحفظ الأمن والأمان أمام الكنائس حتى يهنأ الإخوة الأقباط بعيدهم، مؤكدا أنه تمت زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنائس على مستوى المحافظة.وأضاف مدير الأمن أنه تم أيضا تكثيف التواجد الأمنى والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وفرض طوق أمني حول مطرانية بنها وشبرا الخيمة والخصوص وتوابعها، والتى تشهد زحاما كبيرا خلال احتفالات أعياد الميلاد.