هتروح فين في الإجازة.. تعرف على أماكن التنزه فى احتفالات رأس السنة بالقليوبية

تضم محافظة القليوبية، عددا كبيرا من الحدائق والمتنزهات المختلفة التي يقصدها عدد كبير من المواطنين للخروج والتنزه فى الإجازات والمناسبات المختلفة، وتعد مدينة القناطر الخيرية الملقبة بمنتجع الغلابة أحد أشهر وأهم مناطق السياحة الداخلية بالمحافظة لطبيعتها الخلابة ويقصدها المواطنون من مختلف المحافظات.



وتضم مدينة القناطر الخيرية " عروس القليوبية " عددا كبيرا من الحدائق تفتح أبوابها بأسعار رمزية فى متناول الجميع من أشهرها عفلة والتوفيقى وأبو قردان وحديقة النخيل والأسرة إلى جانب متاحف الطفل والثورة وعلوم المياه والرى؛ فضلا عن الأشجار التراثية القديمة التى تتميز بها مدينة القناطر مع توفير الخدمات ووسائل الترفيه مع استمرار العمل بالحدائق طوال اليوم من الصباح الباكر وتتراوح الأسعار من 5 جنيهات إلي 20 جنيها.



ويوجد في مدينة بنها حديقة صقلية بمنطقة كورنيش النيل والتي يتوافد عليها مواطنو القليوبية، بالإضافة إلى كورنيش النيل بمنطقة الفلل ببنها الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة الشباب خلال الاحتفال بالاعياد والمناسبات.



كما يوجد بالمدينة أيضا عدد كبير من أندية النقابات المهنية والقاعات المطلة على النيل مثل نادي المعلمين ونادي الري ونادي ضباط الشرطة ونادى التطبيقين ويمكن الدخول لتلك الأندية بتذكرة دخول منخفضة الثمن إضافة إلى وجود مساحة للأطفال للعب.



وفي مدينة شبرا الخيمة يوجد العديد من الأماكن التي يقصدها المواطنون أبرزها حديقة القوات المسلحة ببهتيم، فضلا عن انتشار عدد كبير من المسطحات الخضراء والحدائق المننشرة بمختلف مناطق المدينة بالإضافة إلى مناطق الرياح التوفيقى بطوخ ومنطقة خان الخليلي وآثار تل اليهودية بشبين القناطر.



من جانبه أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد حيث تقرر رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع أنحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفة بأعمال التأمين.



وأكد خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.



وفي مجال الصحة وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بكامل طاقته، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامه وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.



وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري، برفع درجة الإستعداد القصوى لتلقى أى شكاوى على مدار24 ساعة بغرف طوارئ بالمديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.



كما شدد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.