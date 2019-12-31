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متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق .. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
السفارة الامريكية
السفارة الامريكية ببغداد
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ريهام فيكتور
عرضت قناة إكسترا نيوز لقطات حية المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد.

أفادت وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، بقيام عدد من المحتجين بمهاجمة البوابة الرئيسية لمقر السفارة الأمريكية في بغداد، بعد أنباء عن مغادرة السفير الأمريكي ومن تبقى من موظفي السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.

وقالت إن المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية الأحد، فيما أظهرت صور مباشرة من هناك مسلحين بين المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

وقالت وكالة "رويترز" إن محتجين وعناصر من ميليشيات مسلحة يتجمعون أمام السفارة الأميركية ببغداد، فيما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" بأن محتجين يحاولون اقتحام السفارة للاحتجاج على القصف.

"رويترز" نقلت عن مصادر من الشرطة وشهود قولهم إن مئات المحتجين ومقاتلي ميليشيا مسلحة تدعمها إيران يتجمعون قرب السفارة الأميركية ببغداد للتنديد بالضربات الجوية.







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