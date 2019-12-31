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أخبار العالم

شاهد.. حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد.. وقوات واشنطن في حالة تأهب

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:39 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في بغداد
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شيماء مصطفى
هاجم محتجون من حزب الله العراقي، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا إحدى بوابات السفارة ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، وذلك اعتراضًا على الضربة الأمريكية التي وجهتها لقوات حزب الله العراقي، والتي ضربتهم في 5 مواقع وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين.

وأعلنت القوات الأمريكية حالة التأهب داخل السفارة، بعد إطلاق صافرات الإنذار عقب اقتحام متظاهرين حزب الله العراقي للسفارة.

وانضم قيس الخزعلي وهادي العامري، زعيمي ميليشيات العصائب وبدر، للتظاهرات أمام السفارة الأمريكية، كما شاركهم بعدها أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيات الخراساني.

وغادر السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو مويلر ومن تبقى من الموظفين، السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.




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