شاهد.. حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد.. وقوات واشنطن في حالة تأهب

#اطردوا_القوات_الامريكيه_وسفارتهم



حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين.... pic.twitter.com/whsQl4S0GC — Iraqii (@sumeri129) December 31, 2019

اشعال النار في الجدار الخارجي للسفارة الامريكية في بغداد ورمي قنابل المولتوف داخل السفارة الأمريكية..#العراق_ينتفض pic.twitter.com/o5bxlOlmc4 — Mustafa Hamid 🇮🇶 (@mustafahamaidhe) December 31, 2019

هاجم محتجون من حزب الله العراقي، اليوم الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا إحدى بوابات السفارة ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، وذلك اعتراضًا على الضربة الأمريكية التي وجهتها لقوات حزب الله العراقي، والتي ضربتهم في 5 مواقع وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين.وأعلنت القوات الأمريكية حالة التأهب داخل السفارة، بعد إطلاق صافرات الإنذار عقب اقتحام متظاهرين حزب الله العراقي للسفارة.وانضم قيس الخزعلي وهادي العامري، زعيمي ميليشيات العصائب وبدر، للتظاهرات أمام السفارة الأمريكية، كما شاركهم بعدها أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيات الخراساني.وغادر السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو مويلر ومن تبقى من الموظفين، السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.