إصابة جديدة تضرب ليفربول

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب السويسري سيردان شاكيري لاعب الفريق لمدة أسبوع، بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، قبل مواجهة وولفرهامبتون، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وكان ليفربول تغلب على وولفرهامبتون بهدف دون ردن، سجله السنغالي ساديو ماني، وواصل ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي.



وقال كلوب في تصريحات لشبكة " بي بي سي" البريطانية:" شاكيري كان من المفترض أن يشارك أمام وولفهرهامبتون، لكنه أصيب، وقد يغيب لمدة أسبوع أو 10 أيام.



وشارك شيردان شاكيري مع ليفربول في 3 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وحيد.



وكان كلوب أعلن منذ أيام، غياب الثلاثي ماتيب ولوفرين وفابينيو عن الفريق لمدة شهر.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.