قبل محاكمته بأمن الدولة طوارئ.. نقيب العلميين يعلن فوزه في الانتخابات بالتزكية.. والمجلس: فى انتظار قرارات القضاء الشامخ

شهدت نقابة العلميين على مدار الفترة الأخيرة العديد من الأحداث لتتحول إلى صراعات داخل أروقة النقابة بين النقيب العام الدكتور عبد الستار المليجى ومجلسه، ليتقدم كلا الطرفين للمحكمة بعدة أدلة ورفع القضايا، منها إهدار أموال النقابة والقيام بأعمال البلطجة وغيرها.



وتفاجأ الجميع أن النقيب أعلن عن انتخابات مبكرة يوم 21 ديسمبر الماضى، وفاز فيها بالتزكية على الرغم من أن مجلسه رفع قضية من أجل إيقاف تلك الانتخابات.



ومن المقرر أن يتم عقد جلسة محاكمة للنقيب فى محكمة أمن الدولة طوارئ، وذلك يوم 5 يناير المقبل.



وفيما يلى سرد أحداث تلك القصة منذ البداية وإعلان المقاطعات من قبل العامة وبعض الفروع وحتى إعلان فوز النقيب بالتزكية .



مجلس العلميين يعلن خسارة النقيب فى قضية الجمعية العمومية يوم 30 أغسطس

فى البداية، أكد المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، أن القضاء الإدارى أصدر حكمه بشأن الجمعية العمومية غير العادية التى عقدها الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، يوم 30 أغسطس؛ حيثُ تم رفضها نهائيًا من قبل القضاء.



وقال "أبو عميرة" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هذا الحكم الذى أصدره القضاء الإدارى أثبت أن مجلس النقابة المنتخب هو السلطة المختصة بدعوة الجمعية العمومية.



وأوضح وكيل العلميين أن خسارة المليجى للقضية بالقضاء الإداري وخسارته طعن الإدارية العليا وكذلك الاستشكال رقم ٦١٣٠٦ والذى تم رفضه نهائيا، يؤكد صواب مجلس نقابة العلميين وفساد النقيب، وفق قوله.



وأضاف: "ما استفاد العلميون غير إهدار أموالهم على القضايا والمحامين من قبل عبد الستار المليجى، وأثبتت المحكمة أحقية المجلس المنتخب وأنه السلطة المختصة بدعوة أي عمومية للعلميين، وكذلك جميع قراراتها هي والعدم وفق أحكام المحكمة".



وأصدرت نقابة المهن العلمية بيانًا توضح فيه موقفها من عقد الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، انتخابات سرية مبكرة، موضحًة فيه أنه خلال الدورة الحالية (2016 – 2020) دب فى أروقة النقابة فساد مالى وإدارى لم تشهده نقابة مهنية من قبل، وذلك منذ تولي المليجى مقعد النقيب.



النقابة العامة تعلن مقاطعتها للإنتخابات المبكرة للنقيب

وقال مجلس نقابة المهن العلمية، في بيان، إن الدعوة لهذه الانتخابات غير قانونية لأن القانون نص على إجرائها في شهر فبراير، وإن الدعوة لإجرائها الشهر الجاري قد تؤدي إلى إحداث فتنة في صفوف العلميين.



وأكد المجلس أن المليجى أعلن عن انتخابات سرية ليفوز فيها بالتزكية دون علم جموع العلميين، على الرغم من أن الانتخابات موعدها 26 فبراير المقبل حسب القانون.



ودعا المهندس الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، الجميع إلى مقاطعة تلك الانتخابات التى ستستمر حتى يوم 19 \12\2019، وفى انتظار نتيجة الطعن من القضاء الإدارى فى القريب العاجل لإيقاف تلك المهزلة.



وقام أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة العامة المنتخب برفع دعوى بمجلس الدولة لايقاف الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها النقيب الدكتور عبد الستار المليجي، وقد تم تحديد جلسة بالشق المستعجل بالقضاء الإداري يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩



نقابتا العلميين بسوهاج ودمياط تعلن مقاطعة الانتخابات

كما دعا كل من المهندس الجيولوجي خليل عشري خليل، أمين عام نقابة العلميين بسوهاج، والدكتور محمد الماسخ، عضو مجلس النقابة العامة، جميع العلميين إلى مقاطعة ما وصفها بالانتخابات الباطلة التي أعلن عنها النقيب عبد الستار المليجي، وذلك لعدم قانونيتها.



وقال "خليل" والماسخ" إنه بعد الاطلاع على قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بقانون رقم 120 لسنة 1983، والاطلاع على أحكام القضاء الإداري وآخرها الاستشكال بتاريخ 24 نوفمبر 2019 بشأن "الدعوة غير القانونية لإجراء انتخابات مبكرة في نهاية ديسمبر 2019 بدعوة من النقيب المعزول، نرى نحن جموع علميين سوهاج أن هذه دعوة لمزيد من الفساد وعدم احترام القضاء وقانون النقابة".



وأضاف: "إننا نرفض نحن جميع أعضاء الجمعية العمومية للعلميين بسوهاج هذه المسرحية الهزلية المسماة إجراء انتخابات مبكرة لأن المنوط بالدعوه للانتخابات هو مجلس النقابة المنتخب".



كما أعلنت النقابة الفرعية بدمياط مقاطعة تلك الانتخابات إيمانا بالقوانين المعمول بها بجميع النقابات المهنية الأخرى، حيث تسربت إليهم أخبار بفتح باب الترشح في الانتخابات التي أعلن عنها النقيب حتى يوم 19 ديسمبر بشكل سري ليفوز النقيب بالتزكية.



مجلس العلميين: حكم القضاء يقرر وقف انتخابات النقيب السرية

وأكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بإيقاف الانتخابات السرية المبكرة التي دعا إليها الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، طبقا للدعوى رقم ١٢٦٤٠ و١٢٩٦٠ لسنة ٧٤ق، حيث تم الرفض بالطعن على قرار النقيب بدعوة العمومية للانعقاد لإجراء انتخابات مبكرة سرية غير قانونية.



وفتح عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، باب الترشح في انتخابات سرية مبكرة، حتى يوم 19 ديسمبر، وكما ينص القانون فالانتخابات يوم 26 فبراير.



وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات صحفية، إن محكمة القضاء الإداري قررت رفض الطعن المقدم من قبل عبد الستار المليجي لشطب أعضاء مجلس النقابة وما ترتب عليها من آثار برقم دعوى رقم ٣٥٨٧ لسنة ٧٤ق بتاريخ اليوم، أي تم وقف تنفيذ قرار النقيب بشطب أعضاء المجلس من سجلات النقابة.



وأضاف وكيل نقابة العلميين أن معظم النقابات الفرعية كالدقهلية والإسكندرية، وكذلك مجلس النقابة العامة قرر مقاطعة تلك الانتخابات نظرا لعدم قانونيتها.



النقيب يعلن فوزه في الانتخابات بالتزكية

أعلن الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، أنه تقرر تأجيل الانتخابات التى لم تجر على مقاعد "فرع كفر الشيخ – أسوان – الفيوم – البحر الأحمر – السويس- الإسكندرية – دمياط".



وأكد "المليجى" أنه فاز بالتزكية لمنصب النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض رؤساء ومجالس الفروع.



وأوضح أنه تم بالفعل عقد الانتخابات 21 ديسمبر الجاري على مقعد النقيب العام ومجالس الشعب وممثليها وبعض مجالس ورؤساء الفروع.



وقال إن "نقابة المهن العملية" تؤكد احترامها الكامل لقرارات القضاء والتزام جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بها، كما أكدت ضرورة "اجراء الانتخابات على باقى المقاعد فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا على المقاعد الباقية"في 20 /1 / 2020".



مجلس العلميين يرد على إعلان فوز النقيب في الانتخابات

ورد مجلس نقابة العلميين على ذلك، بأن الانتخابات التي دعا لها المدعو السيد عبد الستار المليجى حكمت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/12/2019 بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح والانتخابات يوم 31/12/.2019



وأضاف المجلس أن المحكمة قضت بتنفيذ الحكم بدون إعلان، وتم الطعن على هذا الحكم في الإدارية العليا وتحددت له جلسة يوم 28/12/2019، كما قررت المحكمة الإدارية العليا بجلسة اليوم بإحالة الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري للمفوضين.



وتابع: "بناء على ما تقدم بطلان فتح باب الترشح والانتخابات وما ينتج عنها من آثار ويكون حكم محكمة القضاء الإداري ساريا ومنفذا، حيث لم تقض الإدارية العليا بوقف تنفيذه".



وناشد مجلس نقابة المهن العلمية جموع العلميين الالتزام بقرارات مجلس النقابة وأحكام القضاء وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى تثير الفتن بين العلميين بعضهم ببعض وتدعم البلطجة النقابية والقانونية.



وأكد مجلس نقابة العلميين أنهم فى انتظار قرارات القضاء الشامخ يوم 5 يناير ومحاكمة النقيب على كل ما ارتكبه فى حقهم.



أمين النقابة يعلن عدم شطب أى عضو دون اللجوء إلى المحكمة

فيما أكد المهندس صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، أنه تم التواصل مع العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة، خاصة وزارة الصحة (مكتب الوزير - إدارة التراخيص. الدكتورة نهال الشاعر).



وقال صلاح النادى، فى بيان له، إنه تم الاتفاق على عدم الاعتراف بأي قرار شطب لعضو من النقابة سواء من مجلس أو جمعية عمومية، إلا إذا كان مرفقا بحكم محكمة يؤيد شطب العضو نتيجة ارتكاب جريمة مهنية، طبقا للقانون.



وأضاف: "لن يغلق أي معمل أو يلغى ترخيص أو يمنع صدور ترخيص طالما لم يصدر حكم محكمة ضد هذا العضو يفيد بشطبه من سجلات النقابة".

