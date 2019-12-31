مستشفى بالسعودية يستعد لفصل التوأم السيامي محمد وفضيل

وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض أمس التوأم السيامي الموريتاني محمد وفضيل تقيو بلعيد برفقة عائلتهم، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وفق ماذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.



وقدم والد التوأم تقيو بلعيد، وهو موريتاني، خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تبنيهما النظر في حالة طفليه.



وبين أنه تمت إجراءات نقل التوأم للرياض بيسر وسهولة، مبديًا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي بقيادة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.



ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (22) دولة جرت دراستهم في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم، وفي حالة استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما فسوف تصبح هذه هي الحالة رقم (49) في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.



