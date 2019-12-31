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لا تفوت معرفتها | 10 فوائد صحية رائعة لتناول الليمون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:30 م
لن تتوقع | 10 فوائد
لن تتوقع | 10 فوائد صحة رائعة لتناول الليمون لا تفوت معرفتها
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رضوى حسام
يحتوي الليمون على الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائيّة، والزيوت الأساسيّة، والكاروتينات، وتُعتبر هذه المركّبات المسؤولة عن الفوائدِ الصحيّة للّيمون، خاصّة فيتامين ج ومركبات الفلافونويد، والتي تعمل كمضادّات للأكسدة

كشف موقع health line فوائد اللّيمون، وتشمل ما يأتي:

• محاربة السرطان؛ وذلك بتأثير من مركّبات الفلافونويد والزيوت الأساسيّة التي يحتويها، كما وجدت الدّراسات قدرةً لبعض المركبات الموجودة في الّليمون على تحفيزِ موت الخلايا السرطانيّة ومنعِ تكاثرها.

• يمنح اللّيمون كميّات عالية من البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًّا في المحافظة على توازن سوائل الجسم، وفي عمل العضلات، وفي الوظائف الأساسيّة لخلايا الجسم.

• يمنح اللّيمون فيتامين ج الذي يعمل كمضادّ للأكسدة، والذي يلعبُ دورًا أساسيًّا في الحفاظ على الأسنان والعظام والغضاريف.

• يمكنُ أن تُساهم بعضُ مركّبات الفلافونويد الموجودة في اللّيمون في خفض مستوى كوليسترول الدّم .

• يمكن أن يُساهم اللّيمون في خسارة الوزن وخفض خطر الإصابة بالسّمنة؛ حيث وُجد لحمض السّتريك وبعض المركّبات الأخرى الموجودة في اللّيمون قدرةٌ على رفعِ معدّل الحرق في الجسم

• يلعب شربُ عصير اللّيمون دورًا في العلاج التغذويّ لمرضى التّحصّي البوليّ بالكالسيوم وذلك عن طريق زيادةِ كمية البول، مما يقلّل من تركيز أملاح الكالسيوم وغيرها فيه.

• يُعتبر عصير الليمون مضادًّا للبكتيريا.

• يمكن أن يلعب مركب الهيسبيريدين الموجود في اللّيمون دورًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

• خفضُ ضغطِ الدم، حيث وجدت دراسة أُجريت على سيّدات مصابات بارتفاع ضغط الدم ارتباطًا بين تناول اللّيمون يوميًّا وانخفاض مستوى ضغط الدم الانقباضيّ

• قد يساهمُ في تحسينِ القدرة على السّمع وتخفيف أعراض الدّوخة، والغثيان، والقيء في الأشخاص المصابين بـ داء مينيير. Meniere disease.


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