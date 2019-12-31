لا تفوت معرفتها | 10 فوائد صحية رائعة لتناول الليمون

يحتوي الليمون على الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائيّة، والزيوت الأساسيّة، والكاروتينات، وتُعتبر هذه المركّبات المسؤولة عن الفوائدِ الصحيّة للّيمون، خاصّة فيتامين ج ومركبات الفلافونويد، والتي تعمل كمضادّات للأكسدة



كشف موقع health line فوائد اللّيمون، وتشمل ما يأتي:



• محاربة السرطان؛ وذلك بتأثير من مركّبات الفلافونويد والزيوت الأساسيّة التي يحتويها، كما وجدت الدّراسات قدرةً لبعض المركبات الموجودة في الّليمون على تحفيزِ موت الخلايا السرطانيّة ومنعِ تكاثرها.



• يمنح اللّيمون كميّات عالية من البوتاسيوم الذي يلعب دورًا هامًّا في المحافظة على توازن سوائل الجسم، وفي عمل العضلات، وفي الوظائف الأساسيّة لخلايا الجسم.



• يمنح اللّيمون فيتامين ج الذي يعمل كمضادّ للأكسدة، والذي يلعبُ دورًا أساسيًّا في الحفاظ على الأسنان والعظام والغضاريف.



• يمكنُ أن تُساهم بعضُ مركّبات الفلافونويد الموجودة في اللّيمون في خفض مستوى كوليسترول الدّم .



• يمكن أن يُساهم اللّيمون في خسارة الوزن وخفض خطر الإصابة بالسّمنة؛ حيث وُجد لحمض السّتريك وبعض المركّبات الأخرى الموجودة في اللّيمون قدرةٌ على رفعِ معدّل الحرق في الجسم



• يلعب شربُ عصير اللّيمون دورًا في العلاج التغذويّ لمرضى التّحصّي البوليّ بالكالسيوم وذلك عن طريق زيادةِ كمية البول، مما يقلّل من تركيز أملاح الكالسيوم وغيرها فيه.



• يُعتبر عصير الليمون مضادًّا للبكتيريا.



• يمكن أن يلعب مركب الهيسبيريدين الموجود في اللّيمون دورًا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.



• خفضُ ضغطِ الدم، حيث وجدت دراسة أُجريت على سيّدات مصابات بارتفاع ضغط الدم ارتباطًا بين تناول اللّيمون يوميًّا وانخفاض مستوى ضغط الدم الانقباضيّ



• قد يساهمُ في تحسينِ القدرة على السّمع وتخفيف أعراض الدّوخة، والغثيان، والقيء في الأشخاص المصابين بـ داء مينيير. Meniere disease.





