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محافظات

سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:51 م
سيدة تضع 3 توائم
سيدة تضع 3 توائم
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محمود زيدان
وضعت سيدة بمدينة كفر الشيخ، 3 توائم جميعهم ذكور، وذلك خلال عملية ولادة قيصرية، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في طب النساء والتوليد بمدينة كفر الشيخ.

وأجرى عملية الولادة، فريق طبي برئاسة الدكتور حسيني قبطان، استشاري النساء والتوليد، وبمشاركة الدكتور محمد الكيلاني، إخصائي التخدير والعناية المركزة، وفي حضور الدكتور أحمد شرابي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

وقال قبطان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المريضة كانت تُعاني من تأخر في الحمل لمدة نحو 5 سنوات، وأجريت لها عملية ولادة ناجحة وأن الأم وأبناءها الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف، استشاري النساء والتوليد بكفر الشيخ، أن التوائم الثلاثة هم يوسف، وعبد الرحمن، وإبراهيم، أوزانهم طبيعية، وتم حجز أحدهم بالحضانة لمدة يومين، وتم تقديم العناية الطبية لهم، ومتابعتهم، بإشراف الدكتور أحمد شرابي، استشاري طب الأطفال.
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
سيدة تضع 3 توائم خلال ولادة قيصرية في كفر الشيخ | صور
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