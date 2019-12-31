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رياضة

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن آخر المستجدات حول علاقته المتوترة مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": أنا ملتزم بسياسة ضبط النفس والتوتر فى علاقتى مع مرتضى منصور من جانب واحد فقط وليس لى أى أمور شخصية مع أى طرف فى المنظومة الرياضية.

تابع : لا أعلم شيئا عن القضايا التي يزعم أنه قام برفعها أمام المحاكم ولم يتم إخطاري بأية دعاوى قضائية مشيرا إلى أنه لم يتعامل مع مرتضى منصور بشكل مباشر وإنما من خلال لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

وشدد على أن أي تجاوزات من عناصر المنظومة الرياضية فى حق الحكام وليست من مرتضى منصور فقط تواجه بحزم من قبل لجنة الإنضباط فى الجبلاية مباشرة.

مشيرا إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قامت بتجنيب لجنة الحكام في المشاحنات مع أى طرف فى المنظومة الرياضية.

لافتا أن المعد النفسي للحكام خضع له إبان تواجده فى عالم التحكيم فى معسكرات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لافتا إلى ان الحكام بحاجة فعلية إلى معد نفسي من أجل المساهمة فى تهيئة قضاة الملاعب داخل المستطيل الأخضر بشكل علمي.
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو
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