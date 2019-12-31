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فن

من الحرم المكي .. روجينا تؤدي مناسك العمرة مع أشرف زكي وتهنئ متابعيها بالعام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:05 م
روجينا واشرف زكي
روجينا واشرف زكي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة روجينا جمهورها بمجموعة من الصور لها مع زوجها الفنان أشرف زكي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال أداء مناسك العمرة ببيت الله الحرام.


وحرصت روجينا علي تهنئة متابعيها برأس السنة الميلادية الجديد  قائلة " اللهم لك الحمد يارب دايما تكتب لنااستقبال سنة جديدة فى حرمك وحرم نبيك صل الله عليه وسلم".

يذكر أن روجينا تستعد لبدء تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى يتم عرضه فى رمضان 2020.

المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت روجينا العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة.
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