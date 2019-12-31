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علي الحفني: الجامعة العربية ترفض التدخلات الخارجية التي تسهل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا | شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:34 م
السفير على الحفني
السفير على الحفني
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محمد حليم قنديل
قال السفير علي الحفني، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن مجلس الجامعة العربية يرفض التدخلات الخارجية التي تسهل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا.

وأضاف السفير علي الحفني، في مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن القرار كان مهما مع أنه جاء فى وقت متأخر لبعض الوقت.

وتابع وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن الشرق الأوسط يعانى من ظاهرة الإرهاب والميليشيات الإرهابية منذ فترة سابقة.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هذا الاجتماع تم بناء على طلب مصر بينما كان فى رغبة وإلحاح من ليبيا على إقامة تلك المؤتمر.
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