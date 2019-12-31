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توك شو

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:07 م
السقا وعيد
السقا وعيد
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عبد الخالق صلاح
أكد النجم أحمد السقا، أن علاقاته متشعبة في الوسط الفني وله اصدقاء عدة، موضحا أنه يحب كريم عبد العزيز جدا ولكنه «واخده على عيبه»_ بسبب عدم التزامه بالمواعيد، لدرجة أنه أعطاه ميعاد يأتي إليه في اليوم الذي يليه.

وأشار السقا خلال برنامج « it's show time »، والذي تقدمه زوجته الإعلامية «مها الصغير»، على فضائية «سي بي سي »، أن أقرب الفنانين إليه هو الممثل سليمان عيد، مشيرا إلى أنه في أحد السفريات إلى أبو قير، طلب منه سليمان أن ينزل معه البحر لينشط عضلة القلب.

وأكد السقا، أنه اكتشف أن سليمان لا يجيد السباحة فغرق منه في المياه، لافتا إلى أنه أنقذه من الموت ووضعه على الرمل وتركه وذهب ليأكل فأصيب سليمان عيد بحروق من الدرجة الثالثة بسبب شدة الحرارة.

وأوضح السقا، أنه حمل سليمان عيد هو والفنان محمود عبد المغني الذي كان بصحبتهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بسبب الحروق.
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