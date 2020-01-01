وزير البترول يطالب القيادات بتبني ثقافة السلامة والالتزام

طالب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين بالقطاعات التابعة للوزارة بضرورة الاهتمام بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع نواحي العمل .

وشدد " الملا" في تصريحات له، بأن تتبنى القيادات في كافة مواقع العمل والإنتاج ثقافة السلامة والالتزام بمقتضياتها كنموذج يحتذى به للعاملين تحت قيادتهم حتى تصبح السلامة ثقافة وأسلوب حياة للعاملين لحماية الأرواح والمعدات والحفاظ عليها .





وأكد " الملا" أنه ينبغي الاستمرار في رفع درجة الوعى بأهمية السلامة وحماية البيئة والعمل على تغيير ثقافة السلامة بين العاملين لتبنى الممارسات الآمنة والسلوكيات التي تضمن الحد من المخاطر.





وأصدر "الملا" قرارا بترقية وتعيين أكثر من 28 من رؤساء ومديري عموم للشئون المالية بالشركات التابعة.