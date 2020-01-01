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فن

فى عيد ميلاده.. تعرف على صلة القرابة بين شريف رمزى وهدى رمزي وصلاح ذو الفقار

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:37 ص
شريف رمزى
شريف رمزى
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان شريف رمزي بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 1 يناير 1981، وأكمل اليوم عامه الـ39.

شريف رمزي متزوج منذ عدة سنوات من ريهام أيمن والتي ابتعدت تمامًا عن التمثيل بعد ارتباطها به، وبعد ذلك كشفت أنها كانت رغبته قبل الزواج، حيث طلب منها التفرغ للفن وحياتها الخاصة وهو ما وافقت عليه ريهام ودفعها للابتعاد عن التمثيل رغم الخطوات الناجحة التي اتخذتها.

شريف رمزى من عائلة فنية، فوالده المنتج الراحل محمد حسن رمزي وجده هو المخرج والمنتج والكاتب الكبير حسن رمزي مؤسس شركة أفلام (النصر) والذي كان اول رئيس لغرفة صناعة السينما المصرية، أما عمته فهي الفنانة المعتزلة هدى رمزي، وجده لوالدته الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

بعد 5 سنوات من ولادته انفصل والداه، وانتقل للعيش في منزل صلاح ذو الفقار الذي كانت علاقته به مميزة جدا ويعتبره مثله الأعلى وقدوته في الحياة، كان شريف طالبا هادئا في المدرسة ولكنه لفت الأنظار اليه بمواهب أخرى متعددة منها الرسم والنحت وبرع أيضا في التمثيل حيث كان حريصا على المشاركة في كل أعمال الفرق المسرحية كما عمد خلال الاجازة الصيفية على بيع كل ما يقوم بصنعه من رسومات وبذلك كان يعول نفسه.
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