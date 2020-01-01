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فن

عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:42 ص
عاصي الحلاني ونجله
عاصي الحلاني ونجله يتألقان بحفل رأس السنة
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عمرو سيد
أحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأ "عاصي الحلاني" بغناء "اضحكي"، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، يمكن". 

واختتم عاصى الحلاني، الحفل بصحبة نجله شريف الذى تألق بأغنية "يا طيور بالعالي" ومجموعة كبيرة من الاغانى القديمة والحديثة، وسط حضور كبير من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.

ونشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه على انستجرام، فيديو كليب لأغنية وطنية لبنانية من غناء نجله الوليد الحلاني.

وعلق عاصي الحلاني قائلا: "إذا ما وقفنا وقفة اخوة وبقينا سوا، بكرا غصون الارزة بتلوي قداما، الهوى وحياة ترابو منضل حبابو،لبنان الغالي عبوابو منسهر ليل نهار".
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
عاصي الحلاني ونجله يتألقان في حفل رأس السنة
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