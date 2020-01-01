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فن

هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:51 ص
هيفاء وهبي تشعل حفلها
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني برأس السنة بإطلالة أكثر إثارة
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محمد صبحي
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها في رأس السنة داخل أحد فنادق القاهرة، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيراً خطف أنظار الجميع. 

وأشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبون علي مدي ساعة ونصف الساعة. 

تميز الحفل بأجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي وإشراف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام 2020.

وشارك في إحياء أولي فقرات الحفل، النجم العالمي حكيم وموسى بالإضافة الي فقرة استعراضية للراقصة صافيناز.

وخلال الحفل الأول لها، خطفت الفنانة هيفاء وهبى، الأنظار إليها حيث أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة.

وظهرت هيفاء وهبى فى الحفل باللوك الجديد، المقرّر أن تظهر به فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمرتقب عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور
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