أجمل سنة في حياتي.. حمدي الميرغني يودع 2019 برسالة مؤثرة

هنأ الفنان حمدي الميرغني متابعيه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بحلول العام الجديد معربا عن سعادته بشعور الأبوة بسبب مولودتها الجديدة تمارا.





وغرد حمدي الميرغني :"الحمدلله والشكر لله سنة ٢٠١٩ أجمل سنة في حياتي عشان ربنا رزقني ببنتي ونور عيني تمارا ربنا يخليها لينا ويبارك فيها وفي كل الأطفال يارب ".





وكان حمدي المرغني استقبل ابنته تمارا من زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح يوم ٢ ديسمبر الماضي.





يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.



