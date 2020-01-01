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فن

شاهد .. رقص هستيري لـ غادة عبد الرازق وابنتها وأحفادها

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور والفيديوهات لها خلال احتفالها بعيد رأس السنة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور والفيديوهات وهي ترقص مع بنتها وأحفادها وعدد من الأصدقاء في منزلها.

خوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم "سلطانة المعز".

ويشارك في بطولته شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل "حدوتة مرة" وهو من بطولة مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت وعايدة رياض وكارولين عزمي وسلمى أبو ضيف وهاجر أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.
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