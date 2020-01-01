خبير اقتصادى: الدولة تهدف لمضاعفة المناطق المستغلة من مساحة مصر الكلية.. فيديو

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن مصر مرت بفترة صعبة جدًا على الاقتصاد المصرى نتيجة عدم الاستقرار السياسي والامنى، لافتًا إلى أن خطوات التنمية كانت مركزة بشكل رئيسي على العاصمة أو القاهرة الكبرى على وجه التحديد، لافتًا إلى ان الدولة خصصت 110 مليارات لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بالمحافظات.



وأضاف الدكتور على الإدريسي، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الاستثمارات كانت مركزة فى البنية التحتية فى محافظات سيناء والمناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية شجع الاستثمار والمستثمرين.



وتابع أن الدولة وفرت عدة حوافز ومقومات لتشجيع الاستثمار فى مصر، من خلال عدة قوانين جديدة تشجع المستمثر، وتنمية الصعيد والذى كان يعانى من التهميش لعدة سنوات طويلة جدًا.



وأوضح أن هناك طفرة فى الطرق وتحسن كبير فى جودة البنية التحتية، بالإضافة تحسن الحالة المعيشية، وانخفاض عدد المواليد بشكل كبير.



وأكد أن خطة الدولة تهدف لمضاعفة المناطق المستغلة من المساحة الكلية لمصر من 7% إلى 14%، كما تعمل على فتح الاستثمارات بالعديد من المناطق الجديدة وربط المحافظات ببعضها من خلال الموانئ والمطارات.