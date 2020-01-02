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بين الناس

أهالي قرية قنتير بالشرقية يشكون من عدم تطهير ترعة القرية

الخميس 02/يناير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد السيد عبدالحليم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" الاخباري، من عدم تطهير ترعة قرية قنتير مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مما زاد من حجم القمامة والقاذورات بالإضافة إلى الحيوانات النافقة بالترعة، مشيرا إلى تغير لون المياه ورائحتها.

وقال فى رسالته: نعانى نحن أهالى قرية قنتير مركز فاقوس بمحافظة الشرقية من عدم تطهير الترعة الموجودة بالقرية، مما ساعد فى انتشار الأمراض والأوبئة بالقرية بالإضافة الى انتشار الناموس والذباب والروائح الكريهة، وتم عمل العديد من الشكاوى إلى المحافظة ولم تتم الاستجابة حتى الآن 

للتواصل مع الشاكى: 01282844459

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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