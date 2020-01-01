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حوادث

انتحار معلم أزهري لمروره بأزمة نفسية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:04 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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يوسف رجب
أنهى معلم بالأزهر، حياته، منتحرا، حيث شنق نفسه داخل منزله في منطقة المعنا، الواقعة بنطاق مدينة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع أبوالحجاج.م.إ، 40، معلم بالأزهر، مقيم بمنطقة المعنا، مشوقًا بحبل غسيل داخل منزله.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية.

ونقلت الجثة إلي مشرحة مستشفى قنا العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
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