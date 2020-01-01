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توك شو

بواقي أوروبا.. حسن حمدي عن المدربين الأجانب بمصر.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:04 م
الكابتن حسن حمدي
الكابتن حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن كاشفوا الأهلى كانوا يبحثون عن اللاعبين الأكفاء فى كل الأندية.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن لم يتدخل فى اختيار أو فرض لاعب على الجهاز الفنى.

وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن مانويل جوزيه جاء للأهلي عن طريق أحد الوكلاء، وتم إرسال اسم مانول لإدارة الأهلى وتمت دراسته.

وأكد الكابتن حسن حمدي، أن، مانويل جوزيه عندما جاء للأهلي لم يكن المدرب الأول فى البرتغال، ولكن كان فى المستوى الثالث، ولكن عندما جاء الأهلى حقق نجاحات كثيرة.

وأكد حسن حمدي، أن مانويل جوزيه، قام بتوظيف اللاعبين ولذلك حقق بطولات كثيرة.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن، مستوى المدربين الأجانب الذين يعملون فى مصر درجة ثالثة فى أوروبا، مُعلقًا بواقي أوروبا.
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