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أخبار العالم

البرلمان الليبي يدعو النواب لمناقشة الاتفاق المشبوه بين أردوغان والسراج

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
دعا مجلس النواب الليبي في طبرق، إلى جلسة، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة الاتفاق المشبوه بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بوابة الوسط الليبية، يناقش البرلمان الليبي مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، مع أردوغان، وما ترتب عليهما من تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، وانتهاك السيادة الوطنية لها.

ووقع أردوغان مذكرة التدخل العسكري في ليبيا، بعد طلب من السراج.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي على المذكرة، في جلسته العاجلة، غدًا الخميس.
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